МЧС опубликовало кадры прибытия четвертой группы эвакуированных из Газы

В этот раз на борту Ил-76 в Домодедово прилетело 120 человек.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

МЧС России опубликовало видео встречи эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей в аэропорту Домодедово.

Это четвертая доставленная в Домодедово спецбортом из Каира группа эвакуированных. В этот раз на борту Ил-76 МЧС России прилетело 120 человек.

Часть из них разместят в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.

Всего на сегодняшний день из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию прилетело в общей сложности 408 человек.