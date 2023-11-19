МЧС опубликовало кадры прибытия четвертой группы эвакуированных из Газы
В этот раз на борту Ил-76 в Домодедово прилетело 120 человек.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
МЧС России опубликовало видео встречи эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей в аэропорту Домодедово.
Это четвертая доставленная в Домодедово спецбортом из Каира группа эвакуированных. В этот раз на борту Ил-76 МЧС России прилетело 120 человек.
Часть из них разместят в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.
Всего на сегодняшний день из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию прилетело в общей сложности 408 человек.