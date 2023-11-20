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Морпехи Черноморского флота сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в районе села Крынки

Григорий Филиппов
Алина Луговая
21:56 20.11.2023
Как сообщили в Минобороны РФ, наши штурмовики навязали противнику бой, переиграли его тактически и уничтожили.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Морпехи орденоносной  810-й бригады морской пехоты Черноморского флота во время разведки обнаружили передовые группы украинских боевиков, которые попытались высадиться в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Несмотря на постоянную работу вражеской артиллерии, которая поддерживает переброску десанта, противника удалось ввести в заблуждение. Морпехи отвлекли боевиков беспокоящим огнем и зашли им во фланг. Попытка закрепиться сорвана.

Подразделение черноморцев вернулось на хорошо оборудованные рубежи обороны. Такие самоубийственные вылазки на левый берег украинские боевики совершают ежедневно. Их потери там только за прошлую неделю исчисляются сотнями.

«Противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град"», - сообщил представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На верную смерть Киев гонит плохо обученных, недавно поставленных под ружье людей. Об этом рассказали сдавшиеся в плен.

«На правом берегу с нами не было офицеров. Они были в тылу. Задачу нам не ставили. Только когда переправлялись, получали место дислокации, куда нам деться. На левом берегу с нами тоже не было офицеров», - рассказал пленный Максим.

Другой пленный Михаил добавил, что попал в плен из-за неверных координат точек, к которым надо было выйти.

Киев не считается с потерями в попытках форсировать Днепр. Чтобы создать видимость эффективности на Херсонском направлении западным изданиям и телеканалам украинские официальные лица подают информацию о создании целого плацдарма на левом берегу и едва ли не скорого взятия Крыма.

На кадрах объективного контроля нанесения ударов российскими подразделениями видно, что позиции украинской артиллерии уничтожаются на правом берегу Днепра. Работает и наша арта, и операторы баражирующих боеприпасов «Ланцет».

Украинских боевиков, которым удается добраться до левого берега, встречают такие как Золто Арсланов и его рота. Об их подвиге стало известно чуть более недели назад. Мотострелки группы «Днепр» сорвали попытку высадки подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Частично десант удалось уничтожить, а 11 человек взяли в плен. Арсланов рассказал, как ВСУ пытались уничтожить своих.

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