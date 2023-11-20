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В МВД сообщили о задержании подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек

Алина Луговая
21:01 20.11.2023
Подозреваемых, из-за наркотиков которых отравились 20 человек, задержали в Ставропольском крае.
В МВД сообщили о задержании подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек
© Фото: Баранов Владимир Globallook Press
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Группу иностранцев, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков в Астраханской области, задержали в Ставропольском крае. Об этом сообщил в МВД России.

Ранее сообщалось, что 20 жителей Астрахани были госпитализированы с признаками токсического отравления неустановленными веществами. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с 495 граммами мефедрона. Ему может грозить пожизненное заключение.

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