Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с 495 граммами мефедрона

В отношении Алексея Бугаева возбудили уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере, 42-летнему задержанному может грозить пожизненное заключение.

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В Краснодаре задержали бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева. Об этом сообщает Baza, уточняя, что правоохранители нашли у экс-защитника полкилограмма мефедрона.

Отмечается, что наркотическое средство в виде порошка было обнаружено при обыске в его кармане. По данным экспертизы, запрещенное вещество оказалось производным метилэфедрона.

В отношении 42-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере, в рамках которой ему может грозить пожизненное заключение. Как передает Mash, при задержании мужчина оказал сопротивление, и за это получил семь суток за неповиновение.

Бугаев успел поиграть за «Томь», а также московские «Торпедо» и «Локомотив». Последней его командой стал «Краснодар». После завершения карьеры футболиста он занялся грузоперевозками и открыл пункт приема макулатуры.