МИД РФ выразило протест послу Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ

В качестве ответных мер ряду официальных лиц Молдавии был запрещен въезд на территорию РФ.

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В Министерство иностранных дел России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Москве Лилиан Ларий. Об этом диппредставительство сообщило на своем официальном сайте.

Представителю Молдавии в России был заявлен протест на фоне преследования русскоязычных СМИ в Молдавии и блокировки доступа к интернет-сайтам некоторых российских изданий. В качестве ответной меры ряду официальных лиц республики был закрыт въезд в Российскую Федерацию.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам», - говорится в сообщении МИД.

Ранее в МИД РФ был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря. Причиной послужило решение властей Финляндии закрыть ряд КПП на границе с Россией без каких-либо консультаций с российской стороной.