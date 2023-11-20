Послу Финляндии в России выразили протест из-за закрытия КПП на границе стран

В диппредставительстве подчеркнули, что это решение еще сильнее обострит российско-финские отношения.

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В МИД РФ был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря для заявления протеста по поводу закрытия властями Финляндии ряда КПП на российско-финляндской государственной границе. Сообщение об этом появилось на сайте МИД РФ.

В дипломатическом представительстве отметили, что решение Финляндии носит провокационный характер и направлено на обострение отношений между двумя странами. Также было отмечено, что закрытие КПП повредит гражданам обеих стран и нарушает их права и интересы.

«Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», - сообщили в МИД России.

На прошлой неделе финские власти запретили въезд в страну с территории РФ на велосипедах на фоне увеличившегося притока иностранных нелегальных мигрантов. Сегодня издание Iltalehti сообщало о намерении Финляндии полностью заблокировать КПП с Россией из-за попыток беженцев из Африки и Ближнего Востока прорваться в страну.