В Киевской области поврежден объект инфраструктуры
Как утверждается, этой ночью сирены воздушной тревоги не умолкали около пяти часов.
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В Киевской области поврежден объект инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации, передает «360».
По словам главы ОВА Руслана Кравченко, воздушная тревога этой ночью не отменялась в регионе в течение пяти часов, была активная работа ПВО.
Пожарные ликвидировали возгорание на объекте, сейчас экстренные службы устраняют последствия ЧП.