Путин призвал повысить комфорт поездок на общественном транспорте

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Президент России Владимир Путин призвал повысить комфортность и скорость поездок на общественном транспорте в стране и указал на его вырастающую популярность. Об этом российский лидер заявил в ходе церемонии передачи партии нового общественного транспорта в Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, а также в Чеченскую Республику.

«На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», - заявил Путин, выступая в формате видеосвязи.

По словам президента, в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более 10 миллиардов человек.

Ранее Путин поздравил с профессиональным праздником работников отечественной транспортной сферы и отметил необходимость решения «задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, глубокому обновлению общественного и других видов транспорта».