Путин заявил о необходимости глубокого обновления общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников отечественной транспортной сферы и выделил несколько важных для развития этой отрасли направлений.
Глава государства отметил необходимость решения «задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, глубокому обновлению общественного и других видов транспорта». Указал на значимость дорожных проектов «по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны».
Путин добавил, что развитие транспортной сферы должно идти с «широким использованием передовых отечественных технологий, внедрением строгих экологических стандартов».
Путин напомнил, что сегодня в Москве традиционно проходит форум и выставка «Транспорт России», где обсуждаются вся палитра актуальных тем для транспортной отрасли.
Ранее сообщалось о планах российского президента выступить с докладом на онлайн-саммите G20 22 ноября.