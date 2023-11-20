Путин заявил о необходимости глубокого обновления общественного транспорта

Перспективы отечественной транспортной отрасли обсуждаются сегодня на форуме и выставке «Транспорт России» в Москве.

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников отечественной транспортной сферы и выделил несколько важных для развития этой отрасли направлений.

Глава государства отметил необходимость решения «задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, глубокому обновлению общественного и других видов транспорта». Указал на значимость дорожных проектов «по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны».

Путин добавил, что развитие транспортной сферы должно идти с «широким использованием передовых отечественных технологий, внедрением строгих экологических стандартов».

Путин напомнил, что сегодня в Москве традиционно проходит форум и выставка «Транспорт России», где обсуждаются вся палитра актуальных тем для транспортной отрасли.

Ранее сообщалось о планах российского президента выступить с докладом на онлайн-саммите G20 22 ноября.