The Guardian: Зеленский боится повторить судьбу Черчилля после окончания СВО Никита Черненко Зеленский может повторить судьбу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля после окончания военных действий. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress Владимир Зеленский боится потерпеть поражение в следующих выборах на пост президента страны после завершения военных действий. Материал об этом опубликовало британское издание The Guardian со ссылкой на источник. В газете отметили, что глава киевского режима опасается возможности повторить судьбу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965). Зеленского не единожды сравнивали с британским политиком, который проиграл парламентские выборы в 1945 году, несмотря на победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. «Президент Украины обеспокоен из-за "Феномена Черчилля". В преддверии президентских выборов, которые должны состояться в марте следующего года, Зеленский может попытаться провести голосование, дав себе новый мандат перед, возможно, новым этапом военных действий», - говорится в материале. Ранее Владимир Зеленский высказался против «заморозки» конфликта на Украине. По его словам, это приведет к новым потерям в будущем, при условии, что Украина уже потеряла «очень многих людей». Экспертное мнение и аналитика