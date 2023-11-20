Боярский рассказал, как проходил испытание главной ролью в начале карьеры

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Народный артист Михаил Боярский в начале своей театральной карьеры прошел испытание главной ролью. Он попал в Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге в 1972 году. Директор театра Игорь Владимиров проверял способности новичков, давая им главную роль.

«Работал очень много, как только Владимиров взял меня на работу. Каждому новому актеру он дает шанс сыграть главную роль. Так случилось со мной», - рассказал Боярский нашему телеканалу.

Народный артист добавил, что никогда не настраивается перед спектаклем, не выпивает. По его словам, он «настроен с тех пор, как поступил на работу в театр».

«Я не настраиваюсь никогда. Я настроен давно, с тех пор как поступил на работу в театр. У меня особых манер нет. Я просто служу театру. Я не выпиваю, не гримируюсь по-идиотски», - сказал Боярский.

Ранее артист рассказал «Звезде», как ни один театр Петербурга не соглашался брать его на работу, и только в Театре имени Ленсовета ему дали шанс. С тех пор прошло больше 50 лет, а Боярский по-прежнему выступает там на сцене.