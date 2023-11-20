Боярский рассказал, как ни один театр Петербурга не соглашался брать его на работу
Народный артист Михаил Боярский поделился со «Звездой», что почти 50 лет назад его не соглашался принять ни один театр Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда). Именно поэтому он начал играть в театре имени Ленсовета - там его приняли.
«Это просто потому, что меня в этот театр взяли. Меня не брал ни один театр в Петербурге», - сказал артист нашему телеканалу.
Боярский отметил, что больше всего в театре его привлекают не спектакли, а атмосфера за кулисами. Вот уже полвека он находится там с «совершенно фантастическими» людьми, которые успели стать ему родными.
«Не столько меня поражали спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами, где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни», - сказал Боярский.
Знаменитый драматический Театр имени Ленсовета празднует в этом году 90 лет со дня своего основания. В честь юбилея был проведен творческий вечер с показом фрагментов спектаклей разных лет.
Ранее народный артист опроверг «Звезде» слухи о завершении своей карьеры. Он заявил, что у него не менее семи спектаклей в месяц, и даст дорогу молодым он тогда, когда почувствует, что устал физически и психологически.