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Боярский рассказал, как ни один театр Петербурга не соглашался брать его на работу

Елизавета Егорова
12:55 20.11.2023
Михаил Боярский признался, что больше всего в театре его привлекает атмосфера за кулисами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Народный артист Михаил Боярский поделился со «Звездой», что почти 50 лет назад его не соглашался принять ни один театр Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда). Именно поэтому он начал играть в театре имени Ленсовета - там его приняли.

«Это просто потому, что меня в этот театр взяли. Меня не брал ни один театр в Петербурге», - сказал артист нашему телеканалу.

Боярский отметил, что больше всего в театре его привлекают не спектакли, а атмосфера за кулисами. Вот уже полвека он находится там с «совершенно фантастическими» людьми, которые успели стать ему родными.

«Не столько меня поражали спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами, где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни», - сказал Боярский.

Знаменитый драматический Театр имени Ленсовета празднует в этом году 90 лет со дня своего основания. В честь юбилея был проведен творческий вечер с показом фрагментов спектаклей разных лет. 

Ранее народный артист опроверг «Звезде» слухи о завершении своей карьеры. Он заявил, что у него не менее семи спектаклей в месяц, и даст дорогу молодым он тогда, когда почувствует, что устал физически и психологически.

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