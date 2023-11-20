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Путин заявил, что имя Тулеева связано с переломными событиями в истории России

Елизавета Егорова
16:48 20.11.2023
Владимир Путин заявил, что Аман Тулеев много сделал для Кузбасса и что его имя связано с важнейшими событиями в стране.
Путин заявил, что имя Тулеева связано с переломными событиями в истории России
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева. По словам президента, Тулеев был человеком государственного масштаба, и его имя связано с важнейшими событиями в истории нашей страны.

«Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России», - написано в телеграмме на сайте президента.

Путин также отметил, что Тулеев много сделал для Кузбасса, и народ всегда ему доверял.

Напомним, что о смерти бывшего губернатора стало известно утром 20 ноября. Ему было 79 лет. Тулеев занимал свой пост с 1997 года по 2018 с небольшим перерывом в 2001 году. Причиной ухода стал пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в ходе которого погибли 60 человек.

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