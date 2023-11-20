В стране и мире Экс-губернатор Кемеровской области Тулеев умер в возрасте 79 лет Анастасия Бобылева Он был главой региона с 1997 года и ушел в отставку в 2018 году после инцидента в ТЦ «Зимняя вишня». © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Скончался бывший губернатор Кемеровской области 79-летний Аман Тулеев. Об этом заявил действующий глава региона Сергей Цивилев. «Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», - написал Цивилев на своей стене в социальной сети «ВКонтакте». Тулеев был губернатором Кузбасса с 1997 по 2018 год с перерывом с январе-мае 2001 года. Он покинул свой пост после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе дети. Экспертное мнение и аналитика