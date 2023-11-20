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Победивший на выборах президент Аргентины планирует поездки в США и Израиль

Никита Черненко
16:29 20.11.2023
О планах встретиться с главами государств пока не сообщается.
Победивший на выборах президент Аргентины планирует поездки в США и Израиль
© Фото: Cristobal Basaure Araya, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Аргентины Хавьер Милей, выигравший недавно прошедшие выборы на пост главы государства, заявил о планировании поездок в США и Израиль до вступления в должность 10 декабря. Об этом избранный президент сообщил в эфире радиостанции Mitre.

Ранее Милей заявлял, что Израиль и США являются сейчас главными союзниками Аргентины, с которыми страна планирует развивать отношения. Поездки президента будут проходить в частном характере, о том, запланированы ли встречи с властями Соединенных Штатов и Израиля, новый глава государства не сообщил.

«Моя первая поездка будет совершена в США, и потом я поеду в Израиль. Это мои первые поездки до того, как я вступлю в должность», - сказал Хавьер Милей.

Выдвинутый от либертарианской партии «Свобода наступает» Хавьер Милей набрал более 55% голосов в ходе выборов на пост президента Аргентины. Он выступал против членства его страны в БРИКС, закрытие Центробанка Аргентины и принятия доллара США как официальной валюты страны.

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