Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет русскоязычного меньшинства

Вице-премьер Украины сама иногда говорит на русском языке, однако, по ее словам, в Киеве нет русскоязычного меньшинства.

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране отсутствует юридически оформленное русскоязычное меньшинство.

Стефанишина подчеркнула, что ЕС не требует от Киева соблюдать права русскоязычных людей на территории страны в контексте переговоров о вступлении Украины в союз. Она добавила, что сама иногда говорит на русском языке.

«Я одесситка, когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу - на русском. И мне для этого не нужны решения Венецианской комиссии», - цитирует Life слова Стефанишиной.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала начать обсуждение по поводу вступления Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Такой шаг был вызван выполнением Киева и Кишинева некоторых реформ, которые были рекомендованы союзом.