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Полиция в Москве задержала аферистов, предлагавших дешевые автомобили

Никита Черненко
16:00 20.11.2023
Суд взял под стражу четырех фигурантов дела, обыски прошли по 22 адресам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при продаже машин против владельцев одного из крупных автосалонов в Москве. Организаторы аферы размещали рекламу о продаже автомобилей по цене значительно ниже рыночной. При этом машину в обязательном порядке нужно было брать в кредит.

«Кредит оформили на один миллион и 300 тысяч рублей, еще 300 тысяч предлагали оформить на некую "помощь на дорогах", но от нее можно было отказаться. Как загипнотизировали», - рассказал один из потерпевших.

Мошенники говорили покупателям, что выбранные ими иномарки уже находятся на складе, и настаивали на оформлении договора купли-продажи, а также оплате предпродажной подготовки машины. Клиенты автосалона обратили внимание и на психологическую обработку.

«В ходе подписания кредитного договора цена автомобиля возрастала. Если у клиента возникали сомнения, то на него оказывалось психологическое давление. Затем потерпевшим предлагали другой автомобиль, стоимость которого значительно превышала рыночную, но была ниже цены выбранной им иномарки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обысков были изъяты крупные суммы денег, банковские карты, автомобили, документы и другие улики. Четверых фигурантов суд взял под стражу.

Ранее юрист Генрих Девяткин предупредил членов вузов о распространении нового способа мошенничества. Он сказал, что злоумышленники стали звонить преподавателям и студентам от имени ректора или замминистра образования, чтобы заставить жертву перейти по ссылке, присылаемой после разговора.

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