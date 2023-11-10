Юрист Девяткин предупредил о мошенниках, которые звонят от лица замминистра образования

Юрист Генрих Девяткин объяснил, что мошенники рассчитывают на страх сотрудников не сделать то, что им скажет высокопоставленный человек.

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В вузах набирает популярность новый способ мошенничества - злоумышленники звонят преподавателям от имени замминистра образования или ректора. Об этом «Звезде» рассказал кандидат юридических наук и заместитель директора НИУ «МИЭТ» Генрих Девяткин.

«Нескольким десяткам наших сотрудников звонили от имени замминистра образования с целью, что "вам срочно нужно перейти по такой-то ссылке и ответить на вопросы". Видимо, расчет на то, что глаза у страха велики, и раз позвонил такой человек, сейчас буду все быстро делать», - рассказал Девяткин.

Он также обратил внимание, что сейчас в высших учебных заведениях идет волна звонков якобы от ректора.

«Мошенник заходит на сайт университета, смотрит, кто руководитель, заместители, подчиненные. Там же открытые номера телефонов. Он по ним переходит, автоматически происходят звонки, иногда даже через робота. Итоговая цель - перейти по какой-то ссылке, которая после разговора направляется», - объяснил юрист.

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