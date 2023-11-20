Геодиктант в России провели в леднике внутри священного холма в Якутске

Участники географического диктанта в этом году писали его даже в нетающем леднике Якутска при температуре ниже нуля градусов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Географический диктант уже девятый раз прошел во всех регионах России, а также в 110 странах мира и даже на МКС. За восемь предыдущих лет его написали более трех миллионов человек.

В этом году анонимный конкурс прошел даже в нетающем леднике внутри священного холма в Якутске. Обычно там температура минус 10, однако во время проведения географической акции она поднялась до минус 2 - якутский повелитель холода Чысхаан сделал для участников исключение.

Географический диктант пишут не только на материке, но и на островах, в том числе Курильских. Свои знания могут проверить даже в Арктике - военнослужащие на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта также принимают участие. А в штабе Восточного военного округа организована самая большая площадка: больше 170 человек, среди которых не только офицеры, но и будущие защитники.

Подробнее про то, как писали диктант суворовцы и курсанты Тихоокеанского военно-морского училища, смотрите в сюжете Марии Герман.

Ранее стало известно, что свои знания в области географии 19 ноября проверил и личный состав Военной академии РВСН имени Петра Великого. Участниками акции стали не только военнослужащие, но и члены их семей.

Всего в диктанте было 40 вопросов. Контест разделили на две части в зависимости от сложности вопросов.