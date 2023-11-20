В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Геодиктант в России провели в леднике внутри священного холма в Якутске

Мария Герман
Елизавета Егорова
15:55 20.11.2023
Участники географического диктанта в этом году писали его даже в нетающем леднике Якутска при температуре ниже нуля градусов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Географический диктант уже девятый раз прошел во всех регионах России, а также в 110 странах мира и даже на МКС. За восемь предыдущих лет его написали более трех миллионов человек.

В этом году анонимный конкурс прошел даже в нетающем леднике внутри священного холма в Якутске. Обычно там температура минус 10, однако во время проведения географической акции она поднялась до минус 2 - якутский повелитель холода Чысхаан сделал для участников исключение.

Географический диктант пишут не только на материке, но и на островах, в том числе Курильских. Свои знания могут проверить даже в Арктике - военнослужащие на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта также принимают участие. А в штабе Восточного военного округа организована самая большая площадка: больше 170 человек, среди которых не только  офицеры, но и будущие защитники.

Подробнее про то, как писали диктант суворовцы и курсанты Тихоокеанского военно-морского училища, смотрите в сюжете Марии Герман.

Ранее стало известно, что свои знания в области географии 19 ноября проверил и личный состав Военной академии РВСН имени Петра Великого. Участниками акции стали не только военнослужащие, но и члены их семей.

Всего в диктанте было 40 вопросов. Контест разделили на две части в зависимости от сложности вопросов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:20 В стране и мире
Спикер Рады Стефанчук призвал ущемлять права русских на Украине
13:50 В стране и мире
В МИД не исключили возможность полного закрытия Финляндией границы с РФ
12:41 В стране и мире
Задержан замдиректора охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев
12:24 В стране и мире
Iltalehti: Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с РФ 22 ноября
11:18 В стране и мире
Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.