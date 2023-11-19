Мешок с конфетами и брелоки с драконами доставят на МКС к Новому году

Кроме того, «Прогресс» отвезет на орбиту новогодние открытки для астронавтов NASA.

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Новогодние подарки от родных и близких доставит на Международную космическую станцию грузовой корабль «Прогресс МС-25». Об этом ТАСС сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа.

Подарочные наборы для членов экипажа представляют собой мешочки, в которые вложены брелоки с драконами и сладости. Специальный подарок приготовлен для командира российского отряда Олега Кононенко. Это большой мешок с конфетами, которые сделали персонально для него.

«Надеемся, что он поделится ими со всеми», - сказали в службе.

Кроме того, «Прогресс» отвезет на орбиту новогодние открытки для астронавтов NASA. Предполагается, что их подпишет Константин Борисов - третий космонавт из России, который летал на борту американского корабля Crew Dragon и работал в программе перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 1 декабря. Сейчас на борту станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции. Это россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.