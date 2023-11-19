В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мешок с конфетами и брелоки с драконами доставят на МКС к Новому году

Владимир Рубанов
06:20 19.11.2023
Кроме того, «Прогресс» отвезет на орбиту новогодние открытки для астронавтов NASA.
Мешок с конфетами и брелоки с драконами доставят на МКС к Новому году
© Фото: РКК «Энергия»
Читайте нас на:

Новогодние подарки от родных и близких доставит на Международную космическую станцию грузовой корабль «Прогресс МС-25». Об этом ТАСС сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа.

Подарочные наборы для членов экипажа представляют собой мешочки, в которые вложены брелоки с драконами и сладости. Специальный подарок приготовлен для командира российского отряда Олега Кононенко. Это большой мешок с конфетами, которые сделали персонально для него.

«Надеемся, что он поделится ими со всеми», - сказали в службе.

Кроме того, «Прогресс» отвезет на орбиту новогодние открытки для астронавтов NASA. Предполагается, что их подпишет Константин Борисов - третий космонавт из России, который летал на борту американского корабля Crew Dragon и работал в программе перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 1 декабря. Сейчас на борту станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции. Это россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:44 В стране и мире
МЧС: 408 россиян за минувшую неделю эвакуированы из Газы
02:15 В стране и мире
ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать
01:35 В стране и мире
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московской областью
00:33 В стране и мире
Байден: США помогают Украине, чтобы избежать вовлечения ВС США в конфликт
23:53 В стране и мире
Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны
Популярное
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.