Ереван попросил страны ОДКБ снять с повестки документ о помощи Армении

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Ереван попросил партнеров из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с повестки документ об оказании помощи Армении. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Он отметил, что из 34 мероприятий, запланированных Советом коллективной безопасности в ноябре прошлого года, исполнены 32. Не смогла организация осуществить планы по контактам с международными организациями, такими как ОБСЕ, а также по доработке решения о помощи Армении.

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - передает Sputnik слова генерального секретаря ОДКБ.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ 23 ноября 2023 года. Россия выразила свое сожаление по этому поводу.