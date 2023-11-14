Кремль выразил сожаление в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с отказом премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ, который должен состояться 23 ноября в Минске.

«Можно выразить сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», - заметил Песков.

Дмитрий Песков подчеркнул, что ОДКБ по-прежнему сохраняет свою актуальность. Но, добавил он, руководители различных стран могут иметь свои обстоятельства для принятия подобных решений.

О том, что Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ 23 ноября, стало известно из публикации пресс-службы правительства Армении. Пашинян заявил об этом Александру Лукашенко в ходе телефонного разговора.