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Сенатор Совфеда Кресс заявил, что Тулеев любил Кузбасс до безумия

Анастасия Бобылева
13:20 20.11.2023
По мнению Виктора Кресса, Аман Тулеев очень любил Кузбасс и был хорошим руководителем региона.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Сенатор Совфеда РФ от Томской области Виктор Кресс рассказал, каким запомнил бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По его словам, экс-глава Кузбасса был хорошим руководителем и очень любил свой регион.

«Мощным руководителем был. Очень-очень мощным. Серьезным, конкретным, требовательным. Любил Кузбасс до безумия», - заявил Кресс.

Он отметил, что Тулеев отдавал максимум сил работе и трудился сутками, чтобы сделать жизнь людей в Кузбассе лучше. Также, по воспоминаниям Виктора Кресса, экс-губернатор всегда ярко и эмоционально говорил во время своих выступлений.

Аман Тулеев скончался утром 20 ноября на 80-м году жизни. Он покинул пост главы Кемеровской области в 2018 году после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

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