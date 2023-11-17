В стране и мире В Кремле сообщили о подготовке России к участию в виртуальном саммите G20 Максим Крюков Онлайн-саммит «Большой двадцатки» будет проведен 22 ноября по инициативе Индии. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Кремле заявили, что Россия готовится к участию в виртуальном саммите Группы двадцати (G20). «Ведется эта подготовка», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце октября Индия объявила, что онлайн-встреча стран «Большой двадцатки» будет проведена в среду, 22 ноября. Официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи ранее заявил, что Нью-Дели уже разослал приглашения на виртуальный саммит G20 и выразил надежду, что в нем примут участие как можно больше лидеров стран объединения. Экспертное мнение и аналитика