Профессор Хейфец заявил, что правительство Милея может поддержать санкции против РФ

По словам профессора СПбГУ Виктора Хейфеца, политические расхождения Аргентины и России могут усилиться после прихода Милея, а вот миграционная политика страны, позволяющая новорожденным получить аргентинское гражданство, вряд ли изменится.

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Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец рассказал, что может измениться в отношениях России и Аргентины после прихода к власти нового аргентинского президента Хавьера Милея. По его словам, Буэнос-Айрес и раньше не был однозначным союзником Москвы, а теперь взаимоотношения двух стран могут стать еще более прохладными.

«Политические расхождения и при нынешнем правительстве есть, их, наверное, станет больше. При негативном сценарии я бы не исключал возможности присоединения к торгово-экономическим санкциям на уровне исполнительной власти», - заявил Хейфец.

По словам профессора, бизнес фактически уже участвует в антироссийских санкциях. Хейфец напомнил, что аргентинские компании, как и чилийские, уже не поставляют литиевое сырье в Россию. Между тем Чили и Аргентина наряду с Китаем и Боливией ранее являлись основными импортерами этого сырья в РФ.

На вопрос, изменится ли миграционная политика Буэнос-Айреса, Виктор Хейфец ответил, что это маловероятно. Сейчас младенцы, родившиеся на территории Аргентины, тут же получают аргентинское гражданство, а их родители - статус ПМЖ, позволяющий претендовать на гражданство страны в будущем. По мнению профессора, скорее всего, это правило продолжит работать для россиян так же, как и для граждан других стран.

«Будет ли изменена миграционная политика Аргентины? Я не думаю, что она будет изменена специально для россиян. Она ведь общая, там не прописано, что гражданам такой-то страны можно, гражданам такой-то страны нельзя. Я думаю, что безвизовый въезд для туристов не будет отменять и правительство Милея», - подытожил он.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей выступил с первым обращением. Он заявил, что будет работать со странами «свободного мира» во имя лучшего будущего.