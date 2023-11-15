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Гаубицы Д-30 устроили боевикам огневой налет на Краснолиманском направлении

06:27 15.11.2023
Артиллеристы отмечают высокую эффективность орудия из-за высокой точности, скорострельности, возможности кругового обстрела.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Центрального военного округа устроили огневой налет на полевой опорный пункт украинских боевиков на Краснолиманском направлении СВО. Кадры артиллерийской стрельбы опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы уничтожили тщательно замаскированный полевой опорный пункт ВСУ и заставили противника бежать.

«У нас не так много снарядов оставалось на то время, около пяти, и мы в пять уложились. Сожгли полностью опорный пункт и противник полностью покинул позиции и отошел. Все, кто остались в окопе живы, - те ушли. Освободили полностью опорник», - рассказал командир гаубичного взвода с позывным «Псих».

Артиллеристы отмечают высокую эффективность гаубицы Д-30 из-за высокой точности, скорострельности, возможности кругового обстрела.

«Враги очень плохо себя ощущают. После первых двух снарядов уже начинают покидать позиции, потому что она не только поражает, но и очень сильно пугает своим звуком. И после двух-трех они начинают уже сваливать оттуда», - рассказал «Псих».

Цели и корректировку артиллеристам обеспечивали разведчики-наблюдатели и малогабаритные воздушные беспилотники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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