Армия Гаубицы Д-30 устроили боевикам огневой налет на Краснолиманском направлении Артиллеристы отмечают высокую эффективность орудия из-за высокой точности, скорострельности, возможности кругового обстрела. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Центрального военного округа устроили огневой налет на полевой опорный пункт украинских боевиков на Краснолиманском направлении СВО. Кадры артиллерийской стрельбы опубликовало Минобороны России. Артиллеристы уничтожили тщательно замаскированный полевой опорный пункт ВСУ и заставили противника бежать. «У нас не так много снарядов оставалось на то время, около пяти, и мы в пять уложились. Сожгли полностью опорный пункт и противник полностью покинул позиции и отошел. Все, кто остались в окопе живы, - те ушли. Освободили полностью опорник», - рассказал командир гаубичного взвода с позывным «Псих». Артиллеристы отмечают высокую эффективность гаубицы Д-30 из-за высокой точности, скорострельности, возможности кругового обстрела. «Враги очень плохо себя ощущают. После первых двух снарядов уже начинают покидать позиции, потому что она не только поражает, но и очень сильно пугает своим звуком. И после двух-трех они начинают уже сваливать оттуда», - рассказал «Псих». Цели и корректировку артиллеристам обеспечивали разведчики-наблюдатели и малогабаритные воздушные беспилотники. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика