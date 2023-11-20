Найдено тело моряка с затонувшего у берегов Турции сухогруза

У побережья Эрегли нашли тело моряка, находившегося на затонувшем в Черном море сухогрузе.

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На побережья турецкого Эрегли нашли тело моряка, который находился на затонувшем в воскресенье в Черном море сухогрузе Kafkametler. Трагедия произошла во время сильного шторма. Поиски остальных членов экипажа продолжаются, сообщили в Управлении мореходства.

«Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Судно плыло из российского порта Темрюк в порт Алиага, находящийся в турецком Измире. В воскресенье сухогруз столкнулся с волнами, достигавшими высотой девяти метров, и подал сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что в Великобритании могла затонуть подводная лодка, на которой находилось ядерное оружие. Из-за сломанного прибора в какой-то момент судно оказалось так глубоко, что все члены экипажа могли погибнуть.