Экс-глава Тувы Кара-оол рассказал, что Тулеев давал жителям Кемеровской области «удочку, а не рыбу»

Аман Тулеев помогал своему народу, приучая его к труду. При нем в Кемеровской области бизнес работал не только для себя, но и для простых людей.

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У бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева был собственный почерк в управлении регионом - он привлекал бизнес для помощи простому народу. Предприниматели области старались не только для себя, но и для других людей. При этом Тулеев давал людям не «рыбу», а «удочку», с помощью которой можно было раздобыть еду. Таким образом он приучал кемеровчан к труду.

«Жизнь положил на служение людям. Аман Гумирович как раз относился к людям, которые очень много сделали для простого человека. Он раздавал кроликов для многодетных семей, и тем самым создавал опору в снабжении по отдаленным селам Кузбасса. Выдумывал разного рода удочки, чтобы люди находили для себя доходы», - вспомнил в разговоре со «Звездой» бывший глава Тувы, заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от партии «Единая Россия» Шолбан Кара-оол.

По словам экс-губернатора Тувы, он старался брать пример с Тулеева, и вводил в своем регионе социальные преобразования. Так, например, Тулеев вдохновил его создать проект «Корова-кормилица», в рамках которого многодетным семьям давали корову с теленком.

«Мы давали многодетным семьям корову с теленком, и тем самым создавали ситуацию, когда на столе было молоко, и дети получали витаминизированную еду, одновременно учились труду. Это Аман Гумирович подвиг нас к такой программе», - сказал Кара-оол.

Напомним, что о смерти Амана Тулеева стало известно утром 20 ноября. Об этом в социальных сетях сообщил текущий губернатор региона Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что с именем Тулеева связана целая эпоха в жизни Кемеровской области.