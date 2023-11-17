Пленный Кравченко рассказал, что в ВСУ людей отправляют «как баранов на бойню»

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Пленный военнослужащий ВСУ Николай Кравченко рассказал о плохом планировании боевых действий со стороны командования и бросании командирами людей на «мясные штурмы». Интервью с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Нас посылают как дураков на мясо, как бараны идем на бойню. Назад пойдешь - свои будут стрелять уже», - сказал Кравченко.

Пленный заявил о нежелании воевать. По его словам, в ВСУ набирают больных и негодных к службе людей. Кравченко пожаловался на слабую подготовку мобилизованных, рассказал о пьянстве в украинской армии и участии в боевых действиях иностранцев.

В то же время мужчина отметил достойное, людское отношение к пленным со стороны военнослужащих ВС РФ. Кравченко заявил, что командиры и местные средства массовой информации пугают украинцев российским пленом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.