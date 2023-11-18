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МВД объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ Алексашенко*

Владимир Рубанов
08:53 18.11.2023
По какой именно статье его разыскивают, в базе министерства не уточняется.
МВД объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ Алексашенко*
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого заместителя председателя Банка России Сергея Алексашенко*. По какой именно статье его разыскивают, в базе министерства не уточняется.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв попросил Генпрокуратуру проверить антироссийскую деятельность экономистов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко*.

И Гуриев*, и Алексашенко* входят в рабочую группу Стэнфордского университета США по антироссийским санкциям. Эта группа вносит предложения во введению санкций против России. Ее возглавляют бывший посол США в России Майкл Макфол и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Алексашенко* занимал должность замминистра финансов России с мая 1993 года по март 1995 года. С 1995 по 1998 годы был первым зампредом Центробанка. Позже работал в ВШЭ.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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