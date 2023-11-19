Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московской областью

Попытка украинской террористической атаки была пресечена примерно в 01:00 (время моск.) в воскресенье 19 ноября.

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В небе над Московской областью был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа (БПЛА) дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что БПЛА был сбит над территорией Богородского городского округа в Подмосковье примерно в 01:00 (время московское) в ночь с 18 на 19 ноября.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.