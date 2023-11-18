Спецборт МЧС со 120 гражданами России вылетел из Каира в Москву

По данным ведомства, к настоящему моменту из сектора Газа были эвакуированы более 500 человек.

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Очередной спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву и доставит в столицу еще 120 человек. Во время пути их сопровождают медики и психологи МЧС России.

Эвакуированные из сектора Газа граждане и члены их семей ранее покинули зону палестино-израильского конфликта через пункт «Рафах» - единственный безопасный коридор.

Это уже вторая группа граждан, эвакуированных из Газы 18 ноября. В составе первой группы было также 120 человек.

МЧС России объявило эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. По данным чрезвычайного ведомства, на сегодняшний день из сектора Газа были эвакуированы более 500 человек.