На конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Никарагуа
Титул «Вице-мисс» достался девушке из Таиланда, а второй вице-мисс стала австралийка.
© Фото: Camilo Freedman, dpa, Global Look Press
Представительница Никарагуа выиграла конкурс «Мисс Вселенная», проходивший в Сальвадоре. Победительницей стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.
Титул «Вице-мисс» достался 27-летней Аннтонии Порсильд из Таиланда. Второй вице-мисс стала 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.
Нашу страну на конкурсе представляла 22-летняя Маргарита Голубева. Ранее она победила на конкурсе «Мисс Россия - 2023».
На «Мисс Вселенная» девушке не удалось войти в топ-10.