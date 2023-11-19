Эрдоган: Турция вместе с двумя тысячами адвокатов подаст иски о геноциде в Газе
Он пообещал не оставить дело на полпути.
© Фото: Recep Tayyip ErdoAn, Keystone Press Agency, Global Look Press
Турция вместе с более чем двумя тысячами адвокатов обратится во все необходимые инстанции по вопросу геноцида в секторе Газа. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, страна не оставит это дело на полпути, сообщает Anadolu.
«Цена будет заплачена», - подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. Он обвинил еврейское государство в преступлениях против человечности в Газе.
Также турецкий лидер пообещал добиться наказания властей Израиля.