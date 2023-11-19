Группа «Врачей без границ» попала под обстрел в районе госпиталя «Аш-Шифа»

Группа медиков и членов их семей попала под обстрел, когда пыталась выехать на нескольких автомобилях на юг Газы.

© Фото: Naaman OmarKeystone Press Agency Global Look Press

Организация «Врачи без границ» заявила об обстреле своих сотрудников и членов их семей в районе госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен. По данным организации, группа из 137 человек на нескольких машинах направлялась на юг Газы. Когда колонна достигла пропускного пункта Бесор, началась стрельба, что заставило сотрудников вернуться обратно.

«На обратном пути группа подверглась нападению <...> недалеко от офиса организации "Врачи без границ". Две машины организации были преднамеренно атакованы», - говорится в заявлении на сайте организации.

«Врачи без границ» осудила произошедшее и призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевые действия и эвакуировать мирных жителей из сектора Газа.

Между тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что больница «Аш-Шифа» больше не может принимать пациентов из-за разрушенного состояния. Оставшихся пациентов он призвал срочно эвакуировать в более безопасное место.