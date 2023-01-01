Президент Международного комитета Красного креста пообещала приехать в Россию
Однако дата визита еще не определена.
© Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич Эггер намерен посетить Россию. Однако дата визита еще не определена.
«Я поеду в Москву», - заявила она в интервью изданию NZZ am Sonntag.
Сполярич Эггер отметил необходимость диалога с Россией. По его словам, нужны гарантии безопасности, чтобы представители Международного комитета Красного Креста могли посещать заключенных.
Напомним, ранее в Минобороны России заявляли, что МККК проявляет безразличие к обращениям России по пленным.