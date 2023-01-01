В стране и мире Президент Международного комитета Красного креста пообещала приехать в Россию Сергей Лебедев Однако дата визита еще не определена. © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич Эггер намерен посетить Россию. Однако дата визита еще не определена. «Я поеду в Москву», - заявила она в интервью изданию NZZ am Sonntag. Сполярич Эггер отметил необходимость диалога с Россией. По его словам, нужны гарантии безопасности, чтобы представители Международного комитета Красного Креста могли посещать заключенных. Напомним, ранее в Минобороны России заявляли, что МККК проявляет безразличие к обращениям России по пленным. Экспертное мнение и аналитика