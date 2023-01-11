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МО РФ показало момент уничтожения украинских боевиков высокоточными боеприпасами

09:46 11.01.2023
Российские военные нанесли удары по оборудованным позициям и бронетехнике националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения оборудованных позиций и бронетехники украинских националистов.

На видео представлен контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту боевиков. В результате удара он был полностью уничтожен.

Также показано применение высокоточного боеприпаса по одиночному бронеобьекту, который находится на большом удалении. 

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения высокоточными боеприпасами бронетехники украинских националистов. При этом отмечалось, что данное вооружение демонстрирует ювелирную точность и высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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