Армия Бойцы из зоны СВО поздравили фронтовика с Днем ракетных войск и артиллерии Для героя-фронтовика устроили концерт во дворе дома, где военный оркестр исполнил «Марш артиллеристов» и мелодии военных лет. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие ЦВО поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Асанова с Днем ракетных войск и артиллерии. Специально для героя-фронтовика записали обращение из зоны спецоперации. «Мы желаем вам крепкого здоровья. Вы гордость и опора всех артиллеристов. С праздником вас», - обратились к фронтовику военнослужащие из зоны спецоперации. Настоящий концерт для фронтовика устроили во дворе его дома. Военный оркестр исполнил для Михаила Васильевича «Марш артиллеристов», «Катюшу» и «Прощание славянки». «Ежегодно его поздравляем, он всегда рад нас видеть, всегда остается доволен нашим поздравлением, мы никогда о нем не забываем. Михаил Васильевич является для нас примером мужества и героизма», - сказал военнослужащий-артиллерист Андрей Ильин. Михаил Васильевич в свою очередь поблагодарил военнослужащих за подготовленный сюрприз, пожелал им оставаться верными своему Отечеству, успехов и крепкого здоровья. «Дорогие воины-защитники Отечества. Поздравляю вас с воинским праздником - Днем артиллерии, желаю успехов в боевой подготовке и на жизненном пути, чтобы над нашей Родиной было мирное небо. Честь и слава вам, дорогие защитники Отечества», - обратился к военнослужащим ветеран. Свой воинский путь Михаил Васильевич Асанов начал в 16 лет. После прохождения курсов младших командиров попал на 3-й Белорусский фронт. С боями прошел от Витебска до Кенигсберга, дважды был ранен. Доблестный ветеран награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу». Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика