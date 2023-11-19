Армия Шойгу: ракетные войска и артиллерия успешно решают задачи в ходе СВО Министр обороны Сергей Шойгу отметил мужество и стойкость ракетчиков и артиллеристов, а также их верность долгу и самоотверженность. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил вклад артиллеристов и ракетчиков в решение задач в зоне специальной военной операции. «Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки», - говорится в обращении Министра. Ранее глава оборонного ведомства поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Шойгу выразил уверенность, что военнослужащие продолжат славные традиции своих предшественников и будут стоять на страже безопасности государства. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика