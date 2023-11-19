МЧС: 408 россиян за минувшую неделю эвакуированы из Газы

С начала эвакуации контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта перешли более 550 россиян, из них 230 - детей.

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За минувшую неделю МЧС РФ эвакуировало из сектора Газа 408 россиян и членов их семей. Людей четырьмя спецрейсами доставили в аэропорт Домодедово. Около половины из прибывших в Россию - дети, рассказали в оперштабе МЧС РФ.

«Всего сначала операции в Москву доставлено 408 человек. Всего перешло границу более 550, из них 230 - детей», - сказали в оперштабе.

Ранее стало известно, что очередной спецборт МЧС доставил в Москву четвертую группу эвакуированных россиян. В полете их сопровождали медики и психологи.

Соотечественники, доставленные на Родину ранее, рассказали о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. С их слов, безопасного места там нет, сектор постоянно подвергается бомбардировкам. Исключений не делается даже для школ и больниц, в которых прячутся мирные жители. Гуманитарной помощи, поступающей в Газу, не хватает. Люди нуждаются в воде, продовольствии, топливе и медикаментах.