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Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ

Максим Крюков
23:06 19.11.2023
Владимир Зеленский назначил вместо Татьяны Остащенко начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Анатолия Казмирчука.
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Global Look Press
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Командующего медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко отстранили от должности. Соответствующее решение Владимира Зеленского было опубликовано на его официальном сайте.

«Сегодня важно кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего медицинскими силами Вооруженных сил Украины», - говорится в заявлении.

Место Остащенко занял начальник Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

«Задача очевидна - нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов», - отметил Зеленский.

В пятницу, 17 ноября, на Украине уволили заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Причины данного кадрового решения не назывались. Тарасовский занимал этот пост с января прошлого года, предыдущий глава службы тоже недолго исполнял свои обязанности - с августа 2020 года.

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