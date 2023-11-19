В стране и мире Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ Максим Крюков Владимир Зеленский назначил вместо Татьяны Остащенко начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Анатолия Казмирчука. © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Командующего медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко отстранили от должности. Соответствующее решение Владимира Зеленского было опубликовано на его официальном сайте. «Сегодня важно кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего медицинскими силами Вооруженных сил Украины», - говорится в заявлении. Место Остащенко занял начальник Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. «Задача очевидна - нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов», - отметил Зеленский. В пятницу, 17 ноября, на Украине уволили заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Причины данного кадрового решения не назывались. Тарасовский занимал этот пост с января прошлого года, предыдущий глава службы тоже недолго исполнял свои обязанности - с августа 2020 года. Экспертное мнение и аналитика