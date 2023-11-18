Зеленский без указания причины уволил замглавы Службы разведки Украины

Александр Тарасовский занимал этот пост с января 2022 года.

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Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, соответствующий указ был опубликован на сайте офиса Зеленского.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», - цитирует Life текст указа.

Причины подобного кадрового решения не называются. Тарасовский занимал этот пост с января 2022 года, предыдущий глава службы также недолго находился на этой должности - с августа 2020 года.

В начале ноября в стране также было решено сменить командующего силами специальных операций ВСУ. На эту должность был назначен Сергей Лупанчук.