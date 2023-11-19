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Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Ирина Егорова
22:55 19.11.2023
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.
Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP
© Фото: Marco AlpozziKeystone Press Agency, Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов 2023 года, следует из результатов, опубликованном на сайте турнира. 

Спортсмен оказался сильнее итальянского теннисиста Янника Синнера. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час и 43 минуты. Соревнования проходили в итальянском Турине.

В полуфинале Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса, а Синер одержал победу у россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов долларов.

До этого рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который становился победителем турнира шесть раз.

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