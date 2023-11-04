Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже

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Российский теннисист Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинальной встрече турнира АТР серии «Мастерс» в Париже. Спортсмены провели на корте три часа. Именно столько понадобилось именитому сербу, чтобы оформить победу с итоговым счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

За победу в турнире Джоковичу придется побороться с болгарином Григором Димитровым, который одолел грека Стефаноса Циципаса.

Андрей Рублев занимает пятое место в рейтинге АТР. На его счету 14 побед. Новак Джокович является первой ракеткой мира, в его активе 96 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема.