В результате урагана в Кемеровской области погибли три человека

Еще 18 человек пострадали. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

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Три человека погибли, еще 18 пострадали в результате урагана в Кемеровской области. Кроме того, более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Алексей Шульгин заявил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Ветер достигал ураганных значений - его скорость доходила до 33-35 м/с. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новокузнецке и Прокопьевске. В части районов пропало электричество, сейчас ведутся восстановительные работы.

Кроме того, занятия первой смены в школах Новокузнецка в понедельник отменены или переведены на удаленное обучение.

Из-за сильного ветра в Новокузнецке упало дерево на автомобиль, в котором находились четыре человека. Два пассажира погибли на месте.

Еще одна женщина пострадала из-за обрушения рекламной вывески возле ТЦ. Сейчас службы региона ликвидируют последствия непогоды. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.