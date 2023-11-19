В Новокузнецке огромная вывеска рухнула на женщину у ТЦ
Прохожие вытащили пострадавшую из-под вывески, сейчас она находится в больнице.
© Видео: nvkz_one, Telegram © Фото: nvkz_one, Telegram
В Новокузнецке вывеска рухнула на женщину возле ТЦ, пострадавшая находится в больнице, говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса.
По данным правоохранителей, все произошло в воскресенье, 19 ноября. Огромная вывеска упала на жительницу города с фасада торгового центра.
Судя по кадрам, после случившегося прохожие начали спасать женщину - приблизительно 10 человек приподняли огромный лист и вытащили оттуда пострадавшую.
Сейчас она находится в больнице, прокуратура начала разбираться в произошедшем.