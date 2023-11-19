В стране и мире В Новокузнецке огромная вывеска рухнула на женщину у ТЦ Анна Назайкина Прохожие вытащили пострадавшую из-под вывески, сейчас она находится в больнице. © Видео: nvkz_one, Telegram © Фото: nvkz_one, Telegram Читайте нас на: В Новокузнецке вывеска рухнула на женщину возле ТЦ, пострадавшая находится в больнице, говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса. По данным правоохранителей, все произошло в воскресенье, 19 ноября. Огромная вывеска упала на жительницу города с фасада торгового центра. Судя по кадрам, после случившегося прохожие начали спасать женщину - приблизительно 10 человек приподняли огромный лист и вытащили оттуда пострадавшую. Сейчас она находится в больнице, прокуратура начала разбираться в произошедшем. Экспертное мнение и аналитика