В московском метро на платформах столпились люди из-за задержек поездов

Интервалы движения увеличены на южных участках Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

В московском метрополитене утром в среду, 11 января поезда приходили с задержками. Из-за этого на платформах скопилось множество людей, которые не могли уехать на работу.

В частности увеличение интервалов движения поездов наблюдалось на юге. Движение было затруднено на Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Как сообщает телеканал «Москва 24», задержки были необходимы для проверки инфраструктуры. На данный момент движение восстановлено в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия московского метрополитена до 2035 года принесет в бюджет около 7 триллионов рублей. Таким образом новое кольцо полностью окупится в течение текущего года. Технический пуск последнего участка БКЛ был проведен 30 декабря.