В США призвали к тщательному контролю за безопасностью в SpaceX из-за роста травм

Агентство Reuters провело расследование и предоставило факты о более чем 600 зарегистрированных травм на рабочем месте с 2014 года.

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Члены палаты представителей Конгресса США выразили обеспокоенность и заинтересованность расследованием журналистов Reuters о резком росте числа травм работников SpaceX на производстве. Законодатели призвали более тщательно контролировать безопасность в компании бизнесмена Илона Маска, пишет агенство.

Издание сообщает о не менее 600 зарегистрированных травм на рабочем месте с 2014 года в SpaceX, что значительно превышает средний показатель по космической отрасли в Техасе и Калифорнии. Среди травм называются переломы конечностей, ампутации, травмы головы и даже один смертельный случай.

Демократы называют полученные данные «тревожными, неприемлемыми, вызывающие глубокую обеспокоенность». По словам сотрудников корпорации, травмы являются последствием «хаоса на рабочем месте». Персонал недостаточно обучен, переутомлен и загружен сроками, сказано в расследовании.

Напомним, что 18 ноября создаваемая для миссий на Луну и Марс сверхтяжелая ракета Starship компании SpaceX удачно стартовала с космодрома в Техасе. Однако спустя 10 минут полета ступень Starship взорвалась, так как сработала система самоликвидации.