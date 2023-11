В стране и мире The Sunday Times: «сезон грязи» не позволит ВСУ рассчитывать на успех до весны Максим Крюков Британский политолог Марк Галеотти считает, что на поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось. © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Наступление украинских боевиков, похоже, закончилось. Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты The Sunday Times. «На поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось», - передает сообщение RT. По мнению экспертов, «сезон грязи» не позволяет ВСУ рассчитывать на успех до наступления весны. Эксперт также отметил, что украинская армия истощена и несет огромные потери. Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный видит сложную ситуацию, в которой оказались украинские боевики, и понимает необходимость переговоров с Россией. Соскин также отметил, что российские войска обладают серьезной военной мощью, и у ВСУ нет шансов одержать победу. Экспертное мнение и аналитика