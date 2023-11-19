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Почти 90 тысяч военнослужащих приняли участие в Географическом диктанте

16:47 19.11.2023
Международная просветительская акция прошла на 1 146 площадках Министерства обороны Российской Федерации, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Около 90 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая прошла на 1 146 площадках Министерства обороны России от Балтийска до Камчатки и от Новой Земли до Каспийска.

Кроме того, российские военные приняли участие в акции на зарубежных площадках в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии. Образовательное мероприятие также было проведено среди военнослужащих и представителей всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» на одной из главных площадок Русского географического общества (РГО) - Международной выставке-форуме «Россия».

Географический диктант проходит в очно-дистанционном формате. Его продолжительность составляет 45 минут - как обычный школьный урок. Участники отвечают на 40 вопросов по географии и смежным наукам, а также по теме «Человек и география», так как 2023 год был объявлен в России Годом педагога и наставника.

Международная просветительская акция РГО, президентом которого является Сергей Шойгу, проводится уже в девятый раз. Основная цель Географического диктанта - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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